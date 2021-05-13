Автоэксперт прокомментировал законопроект о проверках сотрудниками ГИБДД автошкол

Председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов оценил ситуацию с возможным принятием закона, наделяющего ГИБДД правом проводить дополнительные проверки образовательных организаций.

В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что против проверок могут быть только недобросовестные автошколы.

«Прям давайте адреса, мы с ГИБДД первым делом поедем их проверять. Это, наверное, какие-то серые автошколы, которые не имеют материальной технической базы. Хватит обманывать людей... Мы десять лет просим: «Пожалуйста, проверяйте, приходите». Любые автошколы, у которых нормальная материально-техническая база, у которых есть инструкторы, у которых есть машины, преподаватели, чего нам бояться? Мы просим десять лет: дайте ГИБДД проверить и убрать вот эти серые школы. Через год эти школы будет не узнать», — высказался автоэксперт.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform дал советы по безопасному вождению.