В Кировской области зарегистрировали 59 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Кировской области зарегистрировали 59 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области зарегистрировали 59 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лаборатории провели 2560 исследований на COVID-19. В инфекционных больницах лечение проходят 1034 пациента, дома — 1832.

Выздоровели за минувшие 24 часа 153 человека.

Также стало известно, что в Крыму за сутки выявили 99 случаев COVID-19, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — цитирует Аксёнова РИА Новости Крым.

Выписаны за последние 24 часа 109 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

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