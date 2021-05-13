В Кировской области зарегистрировали 59 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Лаборатории провели 2560 исследований на COVID-19. В инфекционных больницах лечение проходят 1034 пациента, дома — 1832.
Выздоровели за минувшие 24 часа 153 человека.
Также стало известно, что в Крыму за сутки выявили 99 случаев COVID-19, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
«Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — цитирует Аксёнова РИА Новости Крым.
Выписаны за последние 24 часа 109 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.