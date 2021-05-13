В Москве врачи выписали более 237 тысяч направлений с помощью ИИ

Более 237 тыс. направлений на исследования выписали с сентября 2020 года московские врачи с помощью системы поддержки принятия врачебных решений. В основу её работы входят технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Единая цифровая платформа здравоохранения включает в себя самые современные разработки в области медицины, которые используют московские врачи в своей ежедневной практике. Терапевты уже восемь месяцев пользуются системой поддержки принятия врачебных решений», — отметила Юлия Урожаева, первый заместитель начальника управления заместителя мэра по вопросам социального развития.

Проект системы поддержки принятия врачебных решений реализуется с июня 2019 года. Его основой стали клинические протоколы, разработанные московскими медиками совместно с федеральными экспертами.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача.