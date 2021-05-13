В Москве вручили премии в области медицины за 2020 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма и премии в области медицины за 2020 год.
В Москве вручили премии в области медицины за 2020 год
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Лауреатами стали 50 человек, представители 18 медицинских организаций (10 городских, шести федеральных и двух частных).

«Хотел сказать, что 2020 год, за который мы, собственно, вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений», — заявил Собянин.

По его словам, всё здравоохранение столицы работало в режиме преодоления сложных вызовов.

«И конечно, не случайно, что одна из премий, которую мы присудили, посвящается организации лучевой диагностики при выявлении ковида», — отметил мэр.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

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