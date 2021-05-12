Агроном рассказала о полезных свойствах микрозелени

Агроном-технолог городской фермы «РусЭко» Оксана Колесова рассказала о полезных свойствах микрозелени.

«Это прекрасная закуска к курице, в салаты. Самое важное — употреблять в свежем виде», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, у кого-то могут быть аллергические реакции, об этом стоит помнить.

«Это, например, от горчицы, где эфирные масла, у кого-то есть непереносимость. За семь дней вырастает растение, оно настолько богато витаминами, которых нам не хватает в рационе: бета-каротин, лютеин, витамины Е, С», — отметила Колесова.

Как добавила эксперт, самое большое содержание витамина С — в кольраби.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.