Хирург рассказал о разнице между оперированием детей и взрослых

Заместитель главного врача по хирургии Челябинской областной детской клинической больницы, врач высшей категории Николай Ростовцев рассказал о разнице между оперированием детей и взрослых.

«Детский хирург работает с врождёнными пороками, понимаете? Даже грыжи у детей — они врождённые. Это совсем другая хирургия. У детей нет многих взрослых заболеваний — таких как, например, холецистит или желчнокаменная болезнь», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, детская хирургия более интересна, поскольку там один случай не похож на другой.

«Я оперирую самых сложных больных, которые уже прошли лечение в области или в других городах, поэтому, конечно, это и достаточно сложная работа», — добавил Ростовцев.

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