Хуснуллин рассказал о планах обсуждения продления льготной ипотеки

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах обсуждения продления льготной ипотеки.
Хуснуллин рассказал о планах обсуждения продления льготной ипотеки
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Мы буквально в конце мая — начале июня эту тему обсудим в правительстве. У нас есть разные подходы к этому вопросу. Мы очень тесно ведём работу и сотрудничество с Центральным банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где как повлияла ипотека», — сообщил Хуснуллин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала расширение программы «Семейная ипотека» в России.

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