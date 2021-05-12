Хуснуллин рассказал о планах обсуждения продления льготной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах обсуждения продления льготной ипотеки.

«Мы буквально в конце мая — начале июня эту тему обсудим в правительстве. У нас есть разные подходы к этому вопросу. Мы очень тесно ведём работу и сотрудничество с Центральным банком, оцениваем каждый регион, смотрим, где как повлияла ипотека», — сообщил Хуснуллин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала расширение программы «Семейная ипотека» в России.