Песков прокомментировал поручение Путина касательно оружия у граждан

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проработкой нового положения о гражданском оружии будут заниматься.
Песков прокомментировал поручение Путина касательно оружия у граждан
  • РИА Новости

«Поручение это было только вчера, только вчера дано президентом. Поэтому давайте всё-таки дождёмся, оно будет прорабатываться. Очевидно, что этой темой будут заниматься. И что будут необходимые решения», — сказал Песков.

11 мая президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в ходе заседания 12 мая рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.

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