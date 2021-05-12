Песков прокомментировал поручение Путина касательно оружия у граждан

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проработкой нового положения о гражданском оружии будут заниматься.

«Поручение это было только вчера, только вчера дано президентом. Поэтому давайте всё-таки дождёмся, оно будет прорабатываться. Очевидно, что этой темой будут заниматься. И что будут необходимые решения», — сказал Песков.

11 мая президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову с учётом произошедшей в Казани стрельбы проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в ходе заседания 12 мая рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.