В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу в школе в Казани.
В Кремле высоко оценили действия учителей во время стрельбы в Казани
  • Reuters

«Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями и педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящее время не может ответить на вопрос о возможном награждении педагогов гимназии, но подчеркнул, что «безусловно, президент получает соответствующие доклады».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учителя вели себя самоотверженно.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оба взрослых, которые погибли при стрельбе в казанской школе, работали учителями.

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