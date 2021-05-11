Кравцов оценил действия сотрудников школы в Казани в ходе стрельбы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал стрельбу в школе в Казани.

«Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв... Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — цитирует ТАСС министра.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв призвал усилить охрану в российских школах. В беседе с Inforeactor он привёл в качестве примера Израиль, где очень жёсткая система охраны в учебных заведениях.