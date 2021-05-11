Кравцов оценил действия сотрудников школы в Казани в ходе стрельбы

Короткая ссылка
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал стрельбу в школе в Казани.
Кравцов оценил действия сотрудников школы в Казани в ходе стрельбы
  • vk.com

«Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв... Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — цитирует ТАСС министра.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв призвал усилить охрану в российских школах. В беседе с Inforeactor он привёл в качестве примера Израиль, где очень жёсткая система охраны в учебных заведениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить