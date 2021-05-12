Мобильный прививочный пункт открылся в здании правительства Приморья

Мобильный прививочный пункт заработал в здании правительства Приморского края.

Об этом сообщает информагентство vostokmedia.com.

В здание правительства доставлены 100 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Вакцинация чиновников должна убедить рядовых граждан активнее принять участие в вакцинации, уверен исполняющий обязанности главврача владивостокской поликлиники №1 Сергей Аириней.

«Это будет большим примером для наших жителей, которые в силу своих убеждений ещё не привились», — заявил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.