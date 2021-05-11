Бастрыкин прокомментировал расследование дела о стрельбе в Казани
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«Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего», — цитирует ТАСС заявление Бастрыкина.
Он отметил, что следственная группа тщательно изучит и предоставит правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению «этого жестокого и циничного преступления».
На сайте СК России сообщается, что Бастрыкин заслушал доклад руководства следственного управления СК России по республике Татарстан о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на школу в Казани.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.
СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Завтра, 12 мая, комитет Госдумы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в связи со стрельбой в казанской школе.