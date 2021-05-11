Бастрыкин прокомментировал расследование дела о стрельбе в Казани

Следственный комитет России примет все необходимые меры для установления причин стрельбы в школе в Казани и предоставит оценку обстоятельствам, поспособствовавшим этой трагедии, заявил глава СК Александр Бастрыкина.

«Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего», — цитирует ТАСС заявление Бастрыкина.

Он отметил, что следственная группа тщательно изучит и предоставит правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению «этого жестокого и циничного преступления».

На сайте СК России сообщается, что Бастрыкин заслушал доклад руководства следственного управления СК России по республике Татарстан о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на школу в Казани.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Завтра, 12 мая, комитет Госдумы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в связи со стрельбой в казанской школе.