Врач дала рекомендации для гипертоников по питанию

Врач Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, дала рекомендации по питанию для гипертоников.

В беседе с ФАН она заявила, что определённые категории продуктов лучше оставить под запретом.

«Во-первых, те продукты, которые содержат избыток соли. Для некоторых людей это неочевидно, но соль в больших количествах содержится во многих продуктах: колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах, соусах, сырах и так далее», — пояснила она.

По словам Кругловой, в целом стоит следить за количеством потребляемой соли, нормой является 5—6 г в течение дня, а в случае гипертонии — до 3 г.

Как считает врач, не стоит увлекаться продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров.

«Ну и вопрос с кофеином, потому что он также может повышать артериальное давление. Если человек страдает гипертонической болезнью, но принимает препараты, держащие уровень давления в норме, то одна чашка кофе не станет проблемой», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.