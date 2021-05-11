В Кировской области выявили 61 случай COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Лаборатории провели 2457 исследований на коронавирус. В больницах проходят лечение 1112 пациентов, дома лечатся 1877.
Выздоровели за последние 24 часа 29 человек.
Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Всего в регионе заболели 33 262 жителя, выздоровели 30 093.
Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.