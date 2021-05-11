В Кировской области выявили 61 случай COVID-19 за сутки

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За сутки в Кировской области выявили 61 случай коронавируса.
В Кировской области выявили 61 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лаборатории провели 2457 исследований на коронавирус. В больницах проходят лечение 1112 пациентов, дома лечатся 1877.

Выздоровели за последние 24 часа 29 человек.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего в регионе заболели 33 262 жителя, выздоровели 30 093.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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