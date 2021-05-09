Вирусолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

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Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Люди активные, которые много контактируют, уже перенесли коронавирус и теперь не являются потенциальными переносчиками. Я предполагаю, что именно за счёт этого мы и не имеем такого весеннего всплеска», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, пока наблюдается относительно стабильная ситуация.

Чепурнов также отметил важность вакцинации от коронавируса.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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