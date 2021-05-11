В Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Специалисты единой региональной информационно-справочной службы приняли 8642 обращения по вопросам, связанным с коронавирусом.

Также стало известно, что во Владимирской области за последние 24 часа выявили 50 случаев COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выписаны 48 пациентов.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.