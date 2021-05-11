В Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки.
В Петербурге провели 10 772 теста на COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Специалисты единой региональной информационно-справочной службы приняли 8642 обращения по вопросам, связанным с коронавирусом.

Также стало известно, что во Владимирской области за последние 24 часа выявили 50 случаев COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выписаны 48 пациентов.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить