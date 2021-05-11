В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Тверской области выявили 70 случаев инфицирования COVID-19. Выписаны 15 пациентов.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе заболели 40 666 жителей, выздоровели 38 495. Под постоянным наблюдением медиков в настоящее время находятся 1228 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области за последние 24 часа зарегистрировали 46 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 35 686.

Выздоровели 49 пациентов, за весь период — 34 028, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб. Под медицинским наблюдением остаются 5807 жителей.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить