В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тверской области выявили 70 случаев инфицирования COVID-19. Выписаны 15 пациентов.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе заболели 40 666 жителей, выздоровели 38 495. Под постоянным наблюдением медиков в настоящее время находятся 1228 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области за последние 24 часа зарегистрировали 46 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 35 686.

Выздоровели 49 пациентов, за весь период — 34 028, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб. Под медицинским наблюдением остаются 5807 жителей.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.