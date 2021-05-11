Минпросвещения рекомендовало усилить меры безопасности в школах и детсадах

Министерство просвещения России направило регионам рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Необходимо выработать дополнительные меры с учётом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации, провести проверки состояния защищённости организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В сообщении говорится, что глава Минпросвещения подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей стрельбой в школе в Казани.

Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. В результате произошедшего погибли девять человек.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.