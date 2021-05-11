США выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани

Посольство США в России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани, такое заявление опубликовала пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

«Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в Twitter.

We are deeply saddened by today’s tragic shooting in #Kazan and the loss of so many innocent lives. We offer our heartfelt condolences to the families of all the victims. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) May 11, 2021

Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего.

По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек.