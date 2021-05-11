США выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани
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«Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она в Twitter.
We are deeply saddened by today’s tragic shooting in #Kazan and the loss of so many innocent lives. We offer our heartfelt condolences to the families of all the victims.— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) May 11, 2021
Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
Президент России Владимир Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего.
По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек.