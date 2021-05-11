В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе

Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдёт в Татарстане после стрельбы в школе. Соответствующее поручение дано по итогам антитеррористической комиссии, сообщила мэрия Казани.

«Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, задержанный после стрельбы в казанской гимназии купил оружие в Йошкар-Оле.

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.