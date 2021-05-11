Турчак отметил необходимость ужесточить законы по обороту оружия

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал стрельбу в школе в Казани.

«По итогам расследования трагедии в Казани требуется ужесточить законодательство в сфере оборота оружия и пересмотреть подходы к организации системы безопасности в образовательных учреждениях», — заявил Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.

Он добавил, что «нападение на школу, на детей в Казани — ужасное преступление».

«Никакими словами невозможно передать боль и эмоции, когда речь идёт о беззащитных детях. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Родственникам погибших и пострадавших будет оказана всевозможная поддержка и помощь», — сказал Турчак.

По данным Life.ru, молодой человек, задержанный после стрельбы в школе № 175, являлся учащимся четвёртого курса университета ТИСБИ и был оттуда отчислен из-за академической задолженности. Как пояснили изданию в вузе, произошло это в апреле 2021 года.

В вузе отметили, что за время учёбы парень показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

Правительство Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим во время стрельбы в казанской школе №175.

По данным властей Татарстана, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.