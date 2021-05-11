Врач рассказал о тяжёлых осложнениях на фоне COVID-19

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов рассказал о тяжёлых осложнениях из-за COVID-19.

«Наиболее тяжёлые заболевания, которые могут осложнять острый период COVID-19, а также рассматриваться как его последствие, — это церебральный инсульт (чаще встречаются ишемические инсульты, реже — геморрагические), инфекционные заболевания ЦНС (менингиты, менингоэнцефалиты) и аутоиммунные поражения, в частности синдром Гийена–Барре. Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создаёт дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента», — отметил специалист в беседе с «Известиями».

Он уточнил, что, по данным исследования, проведённого учёными США, частота сосудистых осложнений в виде церебральных инсультов у больных с COVID-19 в восемь раз выше, чем у пациентов с гриппом (1,6% и 0,2% соответственно).

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.