В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Сахалинской области выявили 12 случаев COVID-19. Выписаны 14 пациентов.
В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших достигло 22 660, выздоровевших — 22 211.

Вакцинацию от коронавируса прошли 64 824 жителя, в том числе оба этапа — 49 121.

Также стало известно, что в Башкирии за последние 24 часа зарегистрировали 91 случай COVID-19. Выздоровели 107 человек, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших составляет 36 227.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.

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