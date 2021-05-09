В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших достигло 22 660, выздоровевших — 22 211.
Вакцинацию от коронавируса прошли 64 824 жителя, в том числе оба этапа — 49 121.
Также стало известно, что в Башкирии за последние 24 часа зарегистрировали 91 случай COVID-19. Выздоровели 107 человек, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших составляет 36 227.
Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.