В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает izhlife.ru.
Всего в республике выявили 33 179 заболевших. Выписан 29 991 пациент.
Также стало известно, что в Тюменской области зафиксировали 51 случай коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 35 593.
Выписан 51 пациент, за весь период — 33 933.
Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.