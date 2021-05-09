В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 43 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе. Выздоровели 52 пациента.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает izhlife.ru.

Всего в республике выявили 33 179 заболевших. Выписан 29 991 пациент.

Также стало известно, что в Тюменской области зафиксировали 51 случай коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 35 593.

Выписан 51 пациент, за весь период — 33 933.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.

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