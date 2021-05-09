В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 43 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе. Выздоровели 52 пациента.

© РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru. Всего в республике выявили 33 179 заболевших. Выписан 29 991 пациент. Также стало известно, что в Тюменской области зафиксировали 51 случай коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 35 593. Выписан 51 пациент, за весь период — 33 933. Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян оценил ситуацию с пандемией.