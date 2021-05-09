Иммунолог прокомментировала решение о длинных майских выходных

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала решение о длинных майских праздниках.

«Роспотребнадзор принял верное решение. Длинные выходные подходят к концу, но заболеваемость не возросла», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, плюсом является то, что граждане по большей части провели праздники за городом, гуляли, то есть реже посещали закрытые помещения с большим количеством народа.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.