Иммунолог прокомментировала решение о длинных майских выходных

Короткая ссылка
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала решение о длинных майских праздниках.
Иммунолог прокомментировала решение о длинных майских выходных
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Роспотребнадзор принял верное решение. Длинные выходные подходят к концу, но заболеваемость не возросла», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, плюсом является то, что граждане по большей части провели праздники за городом, гуляли, то есть реже посещали закрытые помещения с большим количеством народа.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить