Гинцбург призвал к скорейшему вакцинированию 70% населения России

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.
Гинцбург призвал к скорейшему вакцинированию 70% населения России
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«По поводу масочного режима и других усилений: они обязательно будут эффективны, но при этом мы должны вакцинировать 70% нашего населения. И сделать это нужно быстро. Тогда можно отменять масочные режимы», — заявил он в беседе с ФАН.

Гинцбург призвал население к вакцинации от COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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