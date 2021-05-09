Гинцбург призвал к скорейшему вакцинированию 70% населения России
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«По поводу масочного режима и других усилений: они обязательно будут эффективны, но при этом мы должны вакцинировать 70% нашего населения. И сделать это нужно быстро. Тогда можно отменять масочные режимы», — заявил он в беседе с ФАН.
Гинцбург призвал население к вакцинации от COVID-19.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.