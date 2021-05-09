Гинцбург призвал к скорейшему вакцинированию 70% населения России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

«По поводу масочного режима и других усилений: они обязательно будут эффективны, но при этом мы должны вакцинировать 70% нашего населения. И сделать это нужно быстро. Тогда можно отменять масочные режимы», — заявил он в беседе с ФАН.

Гинцбург призвал население к вакцинации от COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.