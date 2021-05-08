Врач оценила полезность прошлогодних овощей и фруктов

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Врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева оценила полезность овощей и фруктов, собранных в прошлый сезон.
Врач оценила полезность прошлогодних овощей и фруктов
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета».

Большинство фруктов и овощей в российский «несезон» приезжают свежими из стран, где они только собраны. Они обладают теми полезными свойствами, которые есть в них изначально.

Полезность также зависит от местности, почвы и ряда других факторов. К примеру, летом помидор из Московской области будет сопоставим по уровню полезности с зимним помидором, импортированным из страны с обилием солнца в это время года. Вместе с тем, отмечает эксперт, найти два одинаковых помидора невозможно.

«Можно взять с грядки два одинаковых помидора, и всё равно они будут разные по составу», — сказала Бурляева.

Фрукты и овощи могут терять полезные свойства и вкус при неправильном хранении.

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