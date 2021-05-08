В Сахалинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Сахалинской области зарегистрировали 16 случаев COVID-19. Выздоровели 13 пациентов.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего заболели 22 648 жителей, выписаны 22 197. В настоящее время лечение проходят 407 пациентов.

Также стало известно, что в Свердловской области за последние 24 часа выявили 101 случай коронавируса, передаёт tagilcity.ru. Общее число заболевших достигло 87 006.

Выписаны 110 пациентов, всего от коронавируса выздоровели 80 755 человек.

Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.