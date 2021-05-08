В Волгоградской области выявили 93 случая COVID-19 за сутки

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За сутки в Волгоградской области зарегистрировали 93 случая COVID-19.
В Волгоградской области выявили 93 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 57 679. В больницах остаются 1447 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Выздоровели за последние 24 часа 85 человек.

Также стало известно, что в Тверской области за сутки выявили 68 случаев COVID-19, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб. Выписан 61 пациент.

Всего заболели 40 453 жителя, выздоровели 38 410.

Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.

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