В Волгоградской области выявили 93 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 57 679. В больницах остаются 1447 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Выздоровели за последние 24 часа 85 человек.
Также стало известно, что в Тверской области за сутки выявили 68 случаев COVID-19, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб. Выписан 61 пациент.
Всего заболели 40 453 жителя, выздоровели 38 410.
Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.