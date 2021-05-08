В Пермском крае зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Пермском крае зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Большинство пациентов (81) лечатся на дому, остальные — в больницах.

В крае продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились 184 440 жителей, вторым — 130 367.

Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 80 заболевших, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 96 человек.

Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.

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