В Волгоградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Полностью завершили вакцинацию почти 151 тыс. человек.
По информации регионального оперштаба, в области с начала пандемии зарегистрировано 57 586 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 54 989 пациентов.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.