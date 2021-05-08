В Волгоградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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Первый этап вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области прошли к настоящему времени 228 тыс. жителей.
В Волгоградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Полностью завершили вакцинацию почти 151 тыс. человек.

По информации регионального оперштаба, в области с начала пандемии зарегистрировано 57 586 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 54 989 пациентов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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