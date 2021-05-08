В Кировской области выявили 64 случая COVID-19 за сутки

За сутки в Кировской области зарегистрировали 64 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в больницах находятся 1025 пациентов, дома — ещё 1857. Выписаны за последние 24 часа 162 человека.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки выявили 44 случая коронавируса, передаёт udm-info.ru со ссылкой на оперштаб. С начала пандемии заболели 33 136 человек, выздоровели 29 939.

К настоящему времени вакцинировались 95 412 жителей республики, 63 457 получили второй компонент.

Ранее физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.