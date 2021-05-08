В ЯНАО начата проверка из-за симптомов отравления 25 посетителей кафе

В Ямало-Ненецком автономном округе организовали проверку информации о симптомах отравления у 25 человек после посещения кафе «Бургер Хаус», сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«По уточнённым данным, в больнице находятся 17 человек, в том числе один несовершеннолетний 2003 года рождения. Амбулаторно лечатся восемь граждан. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью — удовлетворительное», — говорится в пресс-релизе.

Речь идёт о кафе в городе Лабытнанги.

В ходе проверки следователи дадут оценку законности действий хозяйствующего субъекта при оказании гражданам услуг общественного питания, а также соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ноябре около 40 человек госпитализировали в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции после посещения кафе «Казан-Кебаб».