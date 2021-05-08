Опрос показал отношение россиян к зарплатам чиновников и топ-менеджеров

Короткая ссылка
Около 80% россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру», считают зарплату чиновников слишком высокой, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Также респонденты выразили мнение относительно зарплат топ-менеджеров и риелторов.
Опрос показал отношение россиян к зарплатам чиновников и топ-менеджеров
  • РИА Новости

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — приводит агентство итоги опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. человек.

По мнению 22% опрошенных, «слишком высокие» зарплаты получают юристы. 21% респондентов обратили внимание на менеджеров по продажам, столько же человек высказались об IT-специалистах.

Как уточняется в материале, участники исследования считают, что российские чиновники «должны зарабатывать около 88,9 тыс. рублей в месяц», топ-менеджеры — 103,2 тыс. рублей, а риелторы — 76,6 тыс. рублей.

Ранее сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых необычных предложений работы в России с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить