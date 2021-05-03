Составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

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Анастасия Румянцева
Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых необычных предложений работы в России с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Результаты есть в распоряжении RT.
Составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
  • РИА Новости

Отмечается, что от 175 000 рублей ежемесячно может зарабатывать холодильщик в Москве.

Кандидату на эту должность предстоит диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения.

Также аналитики выяснили, что колористу в Тюмени готовы платить до 150 000 рублей в месяц.

Особых требований к этой вакансии нет, однако специалисту необходимо быть пунктуальным, иметь навыки планирования и быть готовым к возможным командировкам. Сотруднику предстоит заниматься подбором красок для ремонта автомобилей.

Кроме того, сообщается, что в московский медицинский центр требуется врач ЛФК с опытом работы от 1 года, которому предлагают до 150 000 рублей. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо иметь высшее образование и действующий профильный сертификат по специальности, знать английский или немецкий язык на разговорном уровне, а также иметь загранпаспорт.

Согласно рейтингу, трубогибщик на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге может получать до 130 000 рублей ежемесячно. Среди требований к соискателю работодатель указал наличие не менее 3 разряда в профессии. 

До 120 000 рублей готовы платить корианщику, говорится в исследовании. Сотруднику предстоит изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня любой сложности. Но кандидату на эту должность стоит учитывать, что место работы расположено в поселении Десеневское в Новой Москве.

Такую же сумму в столице может зарабатывать грумер, среди обязанностей которого консультирование по вопросам ухода за животными и применения косметических средств, выполнение стрижки, мойки и сушки питомцев, а также проведение гигиенических процедур с когтями и ушами животных.

Ранее аналитики выяснили, в каких сферах за год наблюдался наибольший спрос на сотрудников.

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