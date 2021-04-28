Аналитики выяснили, в каких сферах за год наблюдался наибольший спрос на сотрудников

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Александра Самсоненко
Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, как менялась активность российских работодателей и соискателей за последний год. Результаты есть в распоряжении RT.
Аналитики выяснили, в каких сферах за год наблюдался наибольший спрос на сотрудников
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Так, с марта 2020 года по февраль 2021-го наиболее активный наём вели работодатели в отраслях транспорта и логистики (23%), производства и агропрома (13%), торговли (12%), офисных служб и бизнес-услуг (9%), строительства и недвижимости (9%), а также в сфере услуг (8%).

Меньший спрос на сотрудников наблюдался в сферах IT и финансов (3%). Набор специалистов замедлился в отраслях красоты и здоровья, культуры и образования, а также в маркетинге (по 2%).

При этом больше всего новых резюме с марта 2020 по февраль 2021 года было создано в отрасли офисных служб и бизнес-услуг (17%): там чаще всего искали работу водителем, охранником, оператором, администратором и курьером.

Высокий спрос на вакансии также наблюдался в транспорте и логистике (12%), в сфере услуг (11%) и в области торговли (10%).

Реже за этот год искали работу и создавали резюме в строительстве и недвижимости, маркетинге и рекламе (по 7%), производстве и агропроме (6%).

Ранее аналитики выяснили, сотрудники каких сфер чаще других получали премию по итогам I квартала 2021 года.

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