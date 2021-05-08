СК России поможет ФРГ в расследовании преступлений нацистов в годы войны

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Следственный комитет России готов оказать помощь немецким коллегам в расследовании дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны в случае поступления запроса, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК России поможет ФРГ в расследовании преступлений нацистов в годы войны
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«Следственный комитет России готов оказать необходимое содействие компетентным органам ФРГ при поступлении от немецких коллег нового запроса о правовой помощи по делам о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны», — цитирует РИА Новости заявление Петренко.

Она заметила, что российские следователи уже провели большой объём следственных мероприятий, изучив значительный массив материалов, а также получили заключения экспертов, в целом свидетельствующие о массовых карательных операциях, проводимых нацистами.

Она добавила , что СК России уже имеет опыт взаимодействия с представителями юстиции ФРГ, который реализуется в рамках полномочий в области международного сотрудничества.

В ФРГ с 2019 года была начата проверка дел о преступлениях нацистов в Новгородской области и в Ейске. В 2019 году СК России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области.

В 2020 году СК России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

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