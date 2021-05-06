Путин высказался о вакцине Moderna

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Президент России Владимир Путин высказался по поводу американской вакцины от коронавируса Moderna.
Путин высказался о вакцине Moderna
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Соответствующее заявление российского лидера транслировал телеканал «Россия 24».

«На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Так, я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания, Pfizer, причём борется у себя на рынке достаточно агрессивно», — сказал он.

По словам президента, в докладах экспертов, включая российских специалистов, говорится, что в США утверждают, что «это будет совершенно инновационный препарат, очень современный».

«Правда, так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — отметил Путин.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna.

В свою очередь, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал решение Всемирного конгресса вакцин «экономическо-политическим».

Вместе с этим он добавил, что вакцина от коронавируса американской компании Moderna произведена с использованием РНК, в связи с чем вероятность смертельного исхода после укола этим препаратом намного выше, чем от вакцины AstraZeneca.

Также в апреле на странице вакцины «Спутник V» в Twitter было представлено исследование, проведённое на основе данных 13 международных органов здравоохранения, в котором указывалось, что смертность после прививки Moderna значительно выше, чем после вакцинации рядом других препаратов. В частности, по данному показателю её обогнала лишь вакцина Pfizer.

Подробнее по теме — в материале RT.

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