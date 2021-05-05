Диетолог дала рекомендации по употреблению мороженого

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала рекомендации по употреблению мороженого.

«Это продукт, который содержит и сахар, и жир. Он достаточно калорийный. Рассматривать его нужно как десерт и употреблять в небольшом количестве», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в день, когда человек съел мороженое, можно уменьшить потребление других традиционных десертов, к примеру конфет и шоколада.

«Здоровый человек с нормальным весом вполне может есть его два-три раза в неделю. Порция мороженого не должна быть больше 100—120 граммов», — советует Круглова.

Она добавила, что мороженое нельзя назвать совсем бесполезным продуктом, так как в его составе есть кальций и полноценный по содержанию аминокислот молочный белок.

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