В Нижегородской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе выявили 114 647 заболевших. Выздоровели 110 134 пациента, включая 141 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Выписаны 14 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 14 169.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.