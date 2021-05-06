В России разработана цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом в офисах

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Александра Самсоненко
В России разработана первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Об этом сообщили RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разработана цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом в офисах
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Платформа создана на базе искусственного интеллекта и помогает предотвращать вспышки заболевания COVID-19.

По словам разработчиков, создание и поддержание коллективного иммунитета позволяют предотвратить массовые вспышки и снизить количество случаев заболевания более чем в два раза за год.

В систему вносятся данные о здоровье сотрудников (результаты тестов, данные о вакцинации), информация о заболевших коронавирусом. Она автоматически собирает в реальном времени данные о контактах людей, для этого работникам выдают специальные брелоки. Искусственный интеллект анализирует эти данные, моделирует различные сценарии распространения инфекции и делает прогноз о числе заболевших в следующем месяце.

Также прогнозируется количество случаев заболевания при использовании сотрудниками различных средств защиты (вакцина, маски и т. д.). На основе этих данных система определяет группу наибольшего риска, сотрудников, которые должны быть защищены в первую очередь, чтобы не допустить массовой вспышки заболевания.

В результате платформа вырабатывает общую стратегию защиты коллектива и формирует индивидуальные рекомендации каждому сотруднику в рамках общей стратегии: вакцинация, изоляция, усиление масочного режима или другие меры профилактики.

Обязательно учитываются индивидуальные ограничения сотрудников (отказ от вакцинации, противопоказания и т. д.).

В пилотном режиме система уже работает на заводах «СЛК Цемент» (расположены в Челябинской, Свердловской и Омской областях).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 возможно в России к осени.

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