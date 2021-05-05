В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 98 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболел 45 981 житель. Выписаны 40 459 пациентов, в том числе 98 — за последние 24 часа.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 810,1.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 9199 тестов на коронавирус, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единой региональной информационно-справочной службе приняли 12 447 обращений по вопросам COVID-19.

Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.