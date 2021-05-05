В Ставропольском крае провели более 1,74 млн тестов на COVID-19
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Всего с марта 2020 года в регионе выявили 53,3 тыс. заболевших. Выписаны 50,4 тыс.
«Нужно помнить, что прохождение вакцинации, соблюдение профилактики очень важны для победы над болезнью. Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя и не болейте», — сказал Владимиров.
Также стало известно, что в Приморский край поступило 133 728 комплектов доз вакцин от коронавируса, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на данные, представленные на заседании регионального оперштаба.
После майских праздников в крупных городах Приморья заработают дополнительные пункты вакцинации.
Ранее член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева оценила ситуацию с пандемией в России.