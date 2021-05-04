Эксперт рассказал о способах избежать незаконного штрафа по кредиту

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев в беседе с RT дал рекомендации, как избежать начисления банком незаконного штрафа за досрочное погашение кредита.

Коренев подчеркнул, что штраф за долгосрочное погашение кредита является противозаконной практикой, и напомнил, что в такой ситуации заёмщик может рассчитывать на поддержку судебных инстанций.

«Нужно попытаться получить от банка мотивированный документ, в котором будет указано, за что взимается штраф, и идти с этим документом в суд. Если такой документ организация не выдаёт, то любые другие документы, касающиеся погашения кредита (чеки, квитанции об оплате) послужат доказательством того, что банк ведёт себя неправомерно. Вопрос должен решаться через суд», — рассказал аналитик.

Он добавил, что в большинстве случаев кредитные организации предпочтут разрешить конфликт в досудебном порядке, так как его обнародование может стать серьёзным ударом по репутации.

«Одна-две истории, попавшие в СМИ, — банк лишится клиентов... Когда россияне в массовом порядке начнут судиться с банками, нарушающими закон, то оперативно вмешается Центробанк, который сейчас внимательно следит за рынком кредитования... Центробанк может проверить действия банка, сделать ему предписание, а там недалеко и до потери банком лицензии», — объяснил Коренев.

Специалист также призвал россиян не обращаться к сомнительным посредникам для разрешения споров с банками.

Ранее юристы рассказали о распространении незаконной практики, когда некоторые кредитные организации начисляют россиянам штрафы за досрочное погашение кредитов в случае отсутствия в договоре пункта, предусматривающего такую возможность.