ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов, сообщает регулятор.

При этом по выданным до 1 апреля прошлого года кредитам, наоборот, требования будут смягчены, что позволит банкам высвободить капитал, сообщается на сайте регулятора.

«К 1 июля 2021 года банки должны будут в полном объёме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, реструктурированным в связи с пандемией», — говорится на сайте ЦБ.

С учётом этого Банк России принял решение с 30 июня 2021 года отменить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что такая мера поможет на постоянной основе высвободить капитал банков на сумму в 124 млрд рублей. Это поддержит их нормативы достаточности капитала.

Кроме того, этот запас капитала «может быть использован банками для покрытия потерь по другим кредитам, в частности субъектам МСП».

Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку с 4,5% до 5% годовых.