Юристы предупредили о случаях штрафов за досрочное погашение кредитов

Некоторые кредитные организации в нарушение требования закона начисляют россиянам штрафы за досрочное погашение кредитов в случае отсутствия в договоре пункта, предусматривающего такую возможность, рассказывают юристы.

Как рассказал агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев, если пункт о досрочном погашении долга отсутствует в кредитном договоре, заёмщик должен за 30 дней оповестить банк о намерении досрочно погасить кредит.

В случае начисления банком штрафов необходимо оспорить данное решение, написав заявление с требованием вернуть комиссию или штраф, ссылаясь на статью 809 ГК России, а в случае отказа обратиться в суд.

«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому, если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде», — отмечает управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Он также рекомендует после погашения задолженности получить от банка уведомление или официальное письмо с подтверждением выполнения обязательств.

Ранее сообщалось, что Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов.