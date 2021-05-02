В Госдуме оценили разработку МВД сервиса для борьбы с телефонным мошенничеством

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что к концу 2021 года для мобильного приложения МВД будет разработан сервис «Антимошенник», который станет предупреждать граждан о звонках мошенников.

«Конечно, это очень важная процедура (разработка подобного сервиса. — RT). Этим занимаются очень многие ведомства. Отдельно некоторые банки стараются уже бороться с этим злом», — рассказал парламентарий.

Он также отметил, что фантазия телефонных мошенников «безгранична».

«Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьёзный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнёт работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года для мобильного приложения МВД будет разработан сервис «Антимошенник», который станет предупреждать граждан о звонках мошенников.

Недавно также стало известно, что мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, якобы предлагая защиту от отключения от SWIFT.