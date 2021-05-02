МВД введёт мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

К концу 2021 года для мобильного приложения МВД будет разработан сервис «Антимошенник», который станет предупреждать граждан о звонках мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать абонента о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.

Отмечается, что в мобильном приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова или SMS, и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сможет добавить телефонные номера самостоятельно.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — цитирует агентство сообщение пресс-службы министерства.

Ранее стало известно, что МВД введёт единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в России.