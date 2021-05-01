МВД введёт единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в России

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МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
МВД введёт единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в России
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«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в России будет являться получение единого документа с электронным носителем информации», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину на 10 лет, по истечении срока его нужно будет заменить.

Отмечается, что в электронном документе в защищённом виде будет содержаться графическая и текстовая информация о его владельце.

Сроки введения этого документа не уточняются, так как соответствующие нормативные акты ещё находятся в разработке.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают цифровые патенты для трудовых мигрантов.

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