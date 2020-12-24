Россияне за год перевели мошенникам около 150 млрд рублей

Мошенники с помощью онлайн- и телефонных махинаций в 2020 году заработали в России около 150 млрд рублей. Об этом свидетельствует исследование BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ.

Из них 66 млрд рублей злоумышленники выманили под видом банковских сотрудников, передаёт «Коммерсантъ».

Кроме того, в среднем более 50 тыс. рублей с человека зарабатывают мошенники под видом медицинских работников.

Эксперты BrandMonitor предупредили, что перед новогодними праздниками число мошеннических операций может вырасти.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.