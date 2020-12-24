Россияне за год перевели мошенникам около 150 млрд рублей
- globallookpress.com
Из них 66 млрд рублей злоумышленники выманили под видом банковских сотрудников, передаёт «Коммерсантъ».
Кроме того, в среднем более 50 тыс. рублей с человека зарабатывают мошенники под видом медицинских работников.
Эксперты BrandMonitor предупредили, что перед новогодними праздниками число мошеннических операций может вырасти.
Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.